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Украина ожидает, что ряд стран будут побуждать РФ к "режиму тишины" в Черном море, - МИД

17:54 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Роман Кот
Украина ожидает, что ряд стран будут побуждать РФ к "режиму тишины" в Черном море, - МИД Фото: Георгий Тихий, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Побуждать Россию к прекращению огня в Черном море мог бы ряд стран, которые зависят от снабжения через него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД Украины Георгия Тихого журналистам.

Он отметил, что в фокусе разговоров и в фокусе переговоров среди деэскалационных шагов есть и тема Черного моря.

Представитель МИД подчеркнул, что целый ряд стран напрямую зависит от поставок через Черное море, в том числе тех, которые осуществляет Украина.

"И эти страны могли бы играть более активную роль в том, чтобы побудить Россию согласиться на формат прекращения огня, продовольственного перемирия так называемого в Черном море, к которому готова Украина. И нужно согласие России, чтобы это заработало", - сказал Тихий.

Напомним, Турция призвала Украину и Россию прекратить атаки в Черном море. В то же время Анкара впервые заявила о готовности принять "правовые меры" в случае ударов по судам, связанным со страной.

Кроме того, НАТО усилит свое присутствие в Черном море. Альянс планирует привлечь больше патрульных самолетов, средств РЭБ и дронов после серии атак на суда в регионе, которые могут быть связаны с войной России против Украины.

Ранее сообщалось, что Болгария присоединится к инициативе НАТО по противодействию дронам на фоне атак на суда в Черном море.

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