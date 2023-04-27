Україна на порядку денному. Столтенберг розповів про плани на саміт НАТО у Вільнюсі

Країни НАТО на літньому саміті у Вільнюсі обговорять Україну. Зокрема, однією з головних тем буде розробка багаторічної програми для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу.

За його словами, на майбутньому саміті НАТО планує активізувати для України багаторічну програму підтримки. Вона допоможе українській армії перейти з радянського до "натовського" типу озброєння.

" Ми чітко дали зрозуміти, що будемо продовжувати підтримувати, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО", - заявив Столтенберг.

Також, за словами генсека, члени НАТО на саміті обговорять посилення оборони країн-учасників альянсу. Зокрема, мова йде про збільшення бюджетів на оборону.

"Тому що в більш небезпечному світі ми повинні інвестувати більше і краще в нашу оборону", - наголосив він.

Варто зазначити, саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Нагадаємо, раніше генсек альянсу заявив, що запросив президента України Володимир Зеленського у Вільнюс на саміту НАТО. За його словами, глава держави погодився.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що літній саміт НАТО - це можливість підтвердити підтримку України та надати "графік вступу".

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