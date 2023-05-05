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Сім пунктів. Резніков озвучив очікування України від саміту НАТО

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П'ятниця 05 травня 2023 20:36
Сім пунктів. Резніков озвучив очікування України від саміту НАТО Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні сформували перелік очікувань від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Зокрема, наша країна хоче отримати алгоритм членства в Альянсі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки", про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Чиновник, виступаючи у вашингтонському аналітичному центрі Atlantic Council, заявив, що Україна очікує від рішень Вільнюського саміту наступного:

  1. Прихильності до членства України в НАТО. За словами міністра, це передбачає, що "Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства".
  2. Гарантій безпеки України від НАТО, що діють до вступу України в Альянс.
  3. Готовності НАТО підтримати формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.
  4. Продовження прихильності НАТО забезпечувати оборонні потреби України, у тому числі ППО, далекобійну артилерію, боєприпаси, танки та бойові літаки.
  5. Оборонної підтримки України до відновлення суверенітету України.
  6. Створення механізму кризових консультацій з Україною у рамках статті 4 Північноатлантичного договору.
  7. Перетворення Комісії НАТО-Україна на Раду Україна-НАТО з переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичній допомозі та розмінуванні.

Нагадаємо, раніше прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що його країна очікує від саміту НАТО гарантій безпеки для України.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наша країна хоче почути на наступному саміті НАТО, коли вона стане членом Альянсу.

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