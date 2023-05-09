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Украина ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите, - Стефанишина

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Вторник 09 мая 2023 16:59
Украина ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

По ее словам, власти Украины уверены, что сейчас нет никаких объективных причин для того, чтобы не приглашать нашу страну в НАТО.

"То есть политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ожидать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите", - добавила Стефанишина.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какие темы планируется обсудить на июльском саммите НАТО.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидания нашей страны от саммита НАТО.

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НАТО Ольга Стефанишина
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