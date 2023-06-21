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Україна очікує на справжній "бум" у розвитку ВПК після закінчення війни, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна очікує на значні досягнення у розвитку військово-промислового комплексу після закінчення війни проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Дениса Шмигаля на конференції з відбудови України.

Він зауважив, що багато української зброї й техніки доводять свою ефективність на полі бою.

"Вже зараз європейські глобальні компанії дедалі ретельніше розглядають можливості побудови виробничих потужностей в Україні. Після війни ми очікуємо на справжній бум у розвитку цього сектору в Україні", - сказав прем'єр-міністр.

Європейські підприємства в Україні

Турецька оборонна компанія Baykar, яка виробляє БПЛА "Байрактар" відкриває виробничий завод в Україні. Вона планує завершити будівництво протягом двох років.

До того ж, німецький виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створив спільне підприємство, яке займатиметься ремонтом та виробництвом танків. Його відкриття заплановане на середину липня 2023 року.

У майбутньому на підприємстві будуть виробляти танки, системи ППО та боєприпаси.

До того ж, президент України Володимир Зеленський хоче відкрити в Україні завод компанії BAE Systems, що виробляє танки Challenger та гармати М777.

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Денис ШмигальВПК