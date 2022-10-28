Стало відомо, коли добудують завод "Байрактарів" в Україні
Турецька оборонна компанія Baykar планує завершити будівництво свого виробничого заводу в Україні протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначимо, що у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної ще перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій другий виробничий завод в Україні.
Генеральний директор Халук Байрактар повідомив, що плани просуваються, незважаючи на деякі перешкоди, створені вторгненням Росії.
"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проект. Фаза детального проектування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва... протягом двох років ми хотіли б це закінчити", - сказав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завод хочуть побудувати вже наприкінці 2023 року.
До того ж, у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки дронів в Україні.
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