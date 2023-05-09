Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
Найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера, яку приводить Handelsblatt.
"Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні", - сказав Паппергер.
Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.
"Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - додав глава Rheinmetall.
За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.
Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.
Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні.
раніше Паппергер підкреслював, що завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.
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