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Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України

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Вівторок 09 травня 2023 18:56
Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України Фото: глава Rheinmetall Армін Паппергер (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера, яку приводить Handelsblatt.

"Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні", - сказав Паппергер.

Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.

"Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - додав глава Rheinmetall.

За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.

Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні.

раніше Паппергер підкреслював, що завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.

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