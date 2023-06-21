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Украина ожидает настоящий "бум" в развитии ВПК после окончания войны, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина ожидает значительных достижений в развитии военно-промышленного комплекса после окончания войны против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на конференции по восстановлению Украины.

Он отметил, что многое украинское оружие и техника доказывают свою эффективность на поле боя.

"Уже сейчас европейские глобальные компании все более тщательно рассматривают возможности построения производственных мощностей в Украине. После войны мы ожидаем настоящий бум в развитии этого сектора в Украине", - сказал премьер-министр.

Европейские предприятия в Украине

Турецкая оборонная компания Baykar, производящая БПЛА "Байрактар", открывает производственный завод в Украине. Она планирует завершить строительство в течение двух лет.

К тому же немецкий производитель оружия Rheinmetall вместе с Украиной создал совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством танков. Его открытие запланировано на середину июля 2023 года.

В будущем на предприятии будут производить танки, системы ПВО и боеприпасы.

К тому же президент Украины Владимир Зеленский хочет открыть в Украине завод компании BAE Systems, производящей танки Challenger и пушки М777.

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Денис ШмыгальВПК