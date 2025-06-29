Зеленський погодив вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін, - нардеп

В Україні погодили вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Романа Костенко.

За його словами, тепер черга за парламентом - Верховна Рада має законодавчо затвердити це рішення, аби остаточно повернути Україні право на повноцінний захист своєї території.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", - заявив Костенко.

За словами Костенко, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо виходу України з Оттавської конвенції - міжнародної угоди, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

Що відомо про Оттавську конвенцію

Конвенція була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло і набула чинності у 1999 році. На сьогодні до неї приєдналися понад 160 країн, серед яких більшість західних держав. Серед країн, що не приєдналися до договору, є Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її 18 травня 2005 року. На момент підписання Україна володіла п’ятим за величиною запасом протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США і Пакистану - країнам, які, як і Індія, не приєдналися до угоди.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати їх ні безпосередньо, ні через посередників.

26 червня Польській Сейм підтримав законопроєкт про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

На початку травня 2025-го парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни.

У середині червня парламент Фінляндії проголосував за вихід з Оттавської конвенції.

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