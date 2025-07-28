Україна нарощує закупівлі вітчизняної зброї: у Міноборони розкрили подробиці
Україна стрімко нарощує закупівлі вітчизняних зразків озброєння, особливо приріст помітний у сфері безпілотних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
"З січня по липень 2025 року "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні Міноборони.
Зазначається, що завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%.
"Системність дає результат. Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", – підкреслив директор АОЗ Арсен Жумаділов.
За його словами, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників.
Виробництво дронів в Україні
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Мета, до якої йде військова індустрія - можливість застосувати проти російських "шахедів" до 1000 перехоплювачів на добу.
За словами Зеленського, ціна питання розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для України становить приблизно шість мільярдів доларів.
Зі свого боку, новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль ще 23 липня заявив, що станом на цей день Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на постачання дронів-перехоплювачів.
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