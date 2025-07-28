Україна нарощує закупівлі вітчизняної зброї: у Міноборони розкрили подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

"З січня по липень 2025 року "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) Міноборони України уклала контракти зі взяттям бюджетних зобов'язань з українськими виробниками на 158 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Зазначається, що завдяки цьому частка озброєння та техніки вітчизняного виробництва в загальному обсязі закупівель зросла до 71,4%. Для порівняння, у січні-липні 2024 року цей показник становив 44,1%.

"Системність дає результат. Коли є чіткі правила і зрозуміла логіка взаємодії, виробники масштабуються. Зростання контрактів з українськими підприємствами – результат перебудови закупівельної архітектури", – підкреслив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

За його словами, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем. Понад 95% коштів, виділених на закупівлю дронів, спрямовуються саме на українських виробників.