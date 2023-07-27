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Україна нарощує темп контрнаступу після місяців повільного прогресу, - CNN

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Четвер 27 липня 2023 17:19
Україна нарощує темп контрнаступу після місяців повільного прогресу, - CNN Ілюстративне фото: Україна нарощує темп контрнаступу після місяців повільного прогресу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Два американські чиновники повідомили виданню, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні. За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули "основну частину" сил, задіяних у контрнаступі.

Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.

Російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на Запорізькому фронті.

У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та їхню техніку".

Контрнаступ ЗСУ

Деякі союзники України заявляли, що контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося.

У Раді нацбезпеки США повідомляли, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

При цьому нещодавно видання The New York Times заявило, що ЗСУ посилюють наступ у Запорізькій області. Захисники хочуть перерізати окупантам "сухопутний шлях" до Криму, а також звільнити Токмак та Мелітополь.

Деякі інші західні видання також наголошують, що Україна розпочала нову фазу наступу та направила на фронт додаткові сили.

При цьому президент Володимир Зеленський натякнув на успіхи українських військ на фронті, але наголосив, що новини будуть згодом.

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Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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