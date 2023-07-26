Деталі згодом. Зеленський заінтригував результатами ЗСУ на фронті

Українські військові сьогодні досягли гарних результатів на фронті.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Однак глава держави не розкрив жодних подробиць. Але натякнув, що результати роботи українських військових на фронті - дуже і дуже непогані.

"Сьогодні були дуже-дуже непогані результати наших хлопців на фронті. Деталі - згодом", - розповів глава держави.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на фронті. За даними Генштабу, ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках та закріплюються на досягнутих рубежах.

Днями стало відомо, загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки Донецької області. Також ЗСУ просуваються на півдні, зокрема в районі Старомайорського.

Однак водночас українським військовим доводиться стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Особливість українського контрнаступу

Український контрнаступ має свої особливості. Заступник міністра оборони Ганна Маляр нещодавно розповіла про два "дива", які увійдуть до підручників.

Про те, що контрнаступ ЗСУ особливий, заявляли і в Інституті вивчення війни (ISW). Як пояснювали в інституті, контрнаступ ЗСУ спрямований на створення "асиметричного градієнта виснаження", який дозволяє зберігати українські сили.

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