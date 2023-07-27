Украина наращивает темп контрнаступления после месяцев медленного прогресса, - CNN

После двух месяцев медленного прогресса на поле боя Украина, похоже, увеличивает темп контрнаступления, разворачивая тысячи дополнительных войск на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Два американских чиновника сообщили, что Украина перебросила дополнительные силы на юго-восток страны, что является признаком того, что Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях.

Украинские военные удерживали большое количество подготовленных войск, некоторые из которых были оснащены более мощным западным вооружением с начала операции в июне. По словам одного из американских чиновников, хотя они все еще сохраняют определенную боевую мощь в резерве, сейчас они развернули "основную часть" сил, задействованных в контрнаступлении.

Похоже, эти усилия принесли определенные результаты. Контрнаступление прорвало некоторые элементы российских оборонительных линий на юго-востоке, и резервные подразделения вошли, чтобы воспользоваться этой возможностью.

Российский военный чиновник также признал, что украинские силы смогли "вклиниться" на трех участках первой линии обороны России на Запорожском фронте.

В 47-й украинской бригаде, которая участвует в наступлении, подтвердили CNN, что они продвигаются вперед, заявив: "Пехота наступает. Артиллерия прикрывает. Экипажи "Брэдли" уничтожают вражескую пехоту и их технику".

Контрнаступление ВСУ

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

При этом недавно издание The New York Times заявило, что ВСУ усиливают наступление в Запорожской области. Защитники хотят перерезать оккупантам "сухопутный путь" в Крым, а также освободить Токмак и Мелитополь.

Некоторые другие западные издания также отмечают, что Украина начала новую фазу наступления и направила на фронт дополнительные силы.

При этом президент Владимир Зеленский намекнул на успехи украинских войск на фронте, но подчеркнул, что новости будут позже.

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