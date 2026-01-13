Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS, - Минобороны

Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов россиян.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев, обращаясь к участникам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО.

Он также отдельно подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является очередным проявлением ее агрессивной политики и полного отсутствия стремления к миру.

Также он призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

Союзники, со своей стороны, решительно осудили российские атаки, которые являются проявлением откровенного террора против украинского гражданского населения, и подтвердили свою неизменную поддержку Украины и готовность оказать необходимую помощь.