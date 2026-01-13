Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS, - Минобороны
Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов россиян.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев, обращаясь к участникам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО.
Он также отдельно подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является очередным проявлением ее агрессивной политики и полного отсутствия стремления к миру.
Также он призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.
Союзники, со своей стороны, решительно осудили российские атаки, которые являются проявлением откровенного террора против украинского гражданского населения, и подтвердили свою неизменную поддержку Украины и готовность оказать необходимую помощь.
Массированные удары россиян по Украине
Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.
Так, во время ночной атаки российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.