Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS, - Минобороны

Вторник 13 января 2026 12:20
Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS, - Минобороны Фото: Украина срочно нуждается в дополнительных ракетах к Patriot и NASAMS (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов россиян.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", - отметил заместитель министра обороны Сергей Боев, обращаясь к участникам внеочередного заседания Совета Украина-НАТО.

Он также отдельно подчеркнул, что применение Россией баллистической ракеты средней дальности вблизи границ НАТО является очередным проявлением ее агрессивной политики и полного отсутствия стремления к миру.

Также он призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

Союзники, со своей стороны, решительно осудили российские атаки, которые являются проявлением откровенного террора против украинского гражданского населения, и подтвердили свою неизменную поддержку Украины и готовность оказать необходимую помощь.

Массированные удары россиян по Украине

Российские войска в последнее время усилили удары по критической инфраструктуре Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.

Так, во время ночной атаки российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

