Україна надала США всю інформацію про корупційний скандал в енергетиці, - посол

Україна надає Сполученим Штатам всю актуальну інформацію стосовно корупційного скандалу в енергетиці, розслідуванням якого займаються НАБУ та САП.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір NBC News.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення (щодо скандалу – ред.)", – заявила Стефанішина.

За її словами, розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони на пряму не підпорядковуються президенту.

Посол України у США також зазначила, що президент України Володимир Зеленський менш ніж за 24 години попросив посадовців-фігурантів справи подати у відставку, і наступного тижня парламент розгляне їх звільнення.

"Важливо, що в Україні працює дієва інституційна система, у якій немає місця безкарності. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – додала Стефанішина.