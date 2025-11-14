ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна надала США всю інформацію про корупційний скандал в енергетиці, - посол

П'ятниця 14 листопада 2025 12:00
UA EN RU
Україна надала США всю інформацію про корупційний скандал в енергетиці, - посол Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна надає Сполученим Штатам всю актуальну інформацію стосовно корупційного скандалу в енергетиці, розслідуванням якого займаються НАБУ та САП.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір NBC News.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення (щодо скандалу – ред.)", – заявила Стефанішина.

За її словами, розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони на пряму не підпорядковуються президенту.

Посол України у США також зазначила, що президент України Володимир Зеленський менш ніж за 24 години попросив посадовців-фігурантів справи подати у відставку, і наступного тижня парламент розгляне їх звільнення.

"Важливо, що в Україні працює дієва інституційна система, у якій немає місця безкарності. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – додала Стефанішина.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро з'ясувало, що угруповання, до якого входили чиновники, вимагало від контрагентів "Енергоатому" хабарі, щоб вони зберегли статус постачальника.

На цьому тлі український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". Нова наглядова рада повинна буде обрати нове керівництво і провести аудит.

Також Кабмін ухвалив рішення відсторонити від посади віце-президента "Енергоатому" Якоба Хартмута. Після нових подробиць скандалу в енергетиці уряд також підготує комплексне рішення, щоб боротися з такою проблемою.

Більш детально про схему, яка викликала суспільний резонанс, - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Стефанішина НАБУ САП Сполучені Штати Америки
Новини
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Палали багатоповерхівки майже у всіх районах: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе