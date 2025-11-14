Украина предоставила США всю информацию о коррупционном скандале в энергетике, - посол
Украина предоставляет Соединенным Штатам всю актуальную информацию относительно коррупционного скандала в энергетике, расследованием которого занимаются НАБУ и САП.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир NBC News.
"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления (относительно скандала - ред.)", - заявила Стефанишина.
По ее словам, расследование связано с двумя членами правительства, но они на прямую не подчиняются президенту.
Посол Украины в США также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский менее чем за 24 часа попросил чиновников-фигурантов дела подать в отставку, и на следующей неделе парламент рассмотрит их увольнение.
"Важно, что в Украине работает действенная институциональная система, в которой нет места безнаказанности. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", - добавила Стефанишина.
Что предшествовало
Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро выяснило, что группировка, в которую входили чиновники, требовала от контрагентов "Энергоатома" взятки, чтобы они сохранили статус поставщика.
На этом фоне украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". Новый наблюдательный совет должен будет избрать новое руководство и провести аудит.
Также Кабмин принял решение отстранить от должности вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута. После новых подробностей скандала в энергетике правительство также подготовит комплексное решение, чтобы бороться с такой проблемой.
Более детально о схеме, которая вызвала общественный резонанс, - в материале РБК-Украина.