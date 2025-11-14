Украина предоставила США всю информацию о коррупционном скандале в энергетике, - посол

Украина предоставляет Соединенным Штатам всю актуальную информацию относительно коррупционного скандала в энергетике, расследованием которого занимаются НАБУ и САП.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир NBC News.

"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления (относительно скандала - ред.)", - заявила Стефанишина.

По ее словам, расследование связано с двумя членами правительства, но они на прямую не подчиняются президенту.

Посол Украины в США также отметила, что президент Украины Владимир Зеленский менее чем за 24 часа попросил чиновников-фигурантов дела подать в отставку, и на следующей неделе парламент рассмотрит их увольнение.

"Важно, что в Украине работает действенная институциональная система, в которой нет места безнаказанности. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", - добавила Стефанишина.