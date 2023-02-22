Україна надала ООН докази щодо катувань українських військовополонених

Делегація Координаційного штабу взяла участь у засіданні в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де на світовому рівні було підняте питання порушень Росією прав військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Координаційного штабу.
Україна представила докази порушень державою-агресоркою міжнародного гуманітарного права в ООН. Українську делегацію очолював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
З трибуни ООН виступили звільнені з російського полону захисники Маріуполя Ілля Самойленко та Артем Дибленко, представники громадських організацій родичів полонених захисників України, правозахисники.
Кожен із промовців розповів про факти брутального, принизливого та злочинного поводження з українцями в російському полоні.
"Три тисячі годин російського пекла", - так описав власну історію перебування в полоні держави-агресорки захисник Азовсталі Дибленко.
Ігор Сибіга, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, розповів про роботу організації та навів перелік порушень ворогом базових норм міжнародного гуманітарного права.
У поводженні з українськими бранцями, за словами Сибіги, Росія нехтує правами на життя та гідне поводження, не надає полоненим медичну допомогу та харчі у достатньому обсязі, забороняє зв’язуватись з рідними та близькими, продовжує утримувати некомбатантів, які мають бути звільнені без жодних умов.
Наталія Гусак, яка представляла Асоціацію родин військовополонених, закликала ООН застосувати свій вплив і авторитет, аби змусити Росію виконувати міжнародне гуманітарне право, а також докласти зусиль у боротьбі за порятунок та звільнення цивільних та військових українців.
Нагадаємо, військова психологиня пояснила звірства російських солдатів, назвавши тварин гуманнішими істотами.
Житель Херсонської області Олександр Д’яков потрапив в полон до росіян 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання.
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