Украина предоставила ООН доказательства по поводу пыток украинских военнопленных

Украина представила доказательства нарушений государством-агрессором международного гуманитарного права в ООН. Украинскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

С трибуны ООН выступили освобожденные из российского плена защитники Мариуполя Илья Самойленко и Артем Дыбленко, представители гражданских организаций родственников пленных защитников Украины, правозащитники.

Каждый из выступающих рассказал о фактах грубого, унизительного и преступного обращения с украинцами в российском плену.

"Три тысячи часов российского ада", - так описал собственную историю пребывания в плену государства-агрессорки защитник Азовстали Дыбленко.

Игорь Сибига, представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными, рассказал о работе организации и привел перечень нарушений врагом базовых норм международного гуманитарного права.

В обращении с украинскими пленниками, по словам Сибиги, Россия пренебрегает правами на жизнь и достойное обращение, не предоставляет пленным медицинскую помощь и продовольствие в достаточном объеме, запрещает связываться с родными и близкими, продолжает удерживать некомбатантов, которые должны быть освобождены в первую очередь.

Наталья Гусак, представлявшая Ассоциацию семей военнопленных, призвала ООН применить свое влияние и авторитет, чтобы заставить Россию выполнять международное гуманитарное право, а также приложить усилия по борьбе за спасение и освобождение гражданских и военных украинцев.