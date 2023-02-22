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Украина предоставила ООН доказательства по поводу пыток украинских военнопленных

Фото: освобожденный из плена защитник Мариуполя Илья Самойленко (t.me/Coord shtab)
Автор: Елена Черкасец

Делегация Координационного штаба приняла участие в заседании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где на мировом уровне был поднят вопрос о нарушении Россией прав военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба.

Украина представила доказательства нарушений государством-агрессором международного гуманитарного права в ООН. Украинскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

С трибуны ООН выступили освобожденные из российского плена защитники Мариуполя Илья Самойленко и Артем Дыбленко, представители гражданских организаций родственников пленных защитников Украины, правозащитники.

Каждый из выступающих рассказал о фактах грубого, унизительного и преступного обращения с украинцами в российском плену.

"Три тысячи часов российского ада", - так описал собственную историю пребывания в плену государства-агрессорки защитник Азовстали Дыбленко.

Игорь Сибига, представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными, рассказал о работе организации и привел перечень нарушений врагом базовых норм международного гуманитарного права.

В обращении с украинскими пленниками, по словам Сибиги, Россия пренебрегает правами на жизнь и достойное обращение, не предоставляет пленным медицинскую помощь и продовольствие в достаточном объеме, запрещает связываться с родными и близкими, продолжает удерживать некомбатантов, которые должны быть освобождены в первую очередь.

Наталья Гусак, представлявшая Ассоциацию семей военнопленных, призвала ООН применить свое влияние и авторитет, чтобы заставить Россию выполнять международное гуманитарное право, а также приложить усилия по борьбе за спасение и освобождение гражданских и военных украинцев.

Напомним, военная психологиня объяснила зверства российских солдат, назвав животных более гуманными существами.

Житель Херсонской области Александр Дьяков попал в плен к россиянам 17 августа. Пока город не вернулся под контроль ВСУ, мужчина увидел все - пытки, издевательства, бесчеловечные условия содержания.

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