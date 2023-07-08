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Кулеба про 500 днів війни: півтисячі аргументів допомагати Україні та взяти в НАТО

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Субота 08 липня 2023 12:34
Кулеба про 500 днів війни: півтисячі аргументів допомагати Україні та взяти в НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кожен день боротьби проти російської агресії Україна доводить, що гідна приєднатися до НАТО та Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

"500 днів. 500 причин вірити в Україну. 500 аргументів на користь підтримки України зброєю, інтеграцією в ЄС і НАТО та інших способів наблизити нашу спільну перемогу", - написав він.

Досягнення України за період війни

Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабного вторгнення Росії в України. За цей час наші захисники розвіяли міф про "другу армію" світу та вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".

Окрім того, ЗСУ спростували один з постулатів воєнної науки про необхідність чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Зазначимо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу визвольну війну.

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