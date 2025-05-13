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Україна може зняти заборону на переговори з Путіним: в ОП назвали умову

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна може внести зміни до заборони щодо переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента (ОП) Михайла Подоляка в ефірі The Breakfast Show.

Відповідаючи на питання про те, чи скасує Київ на заборону переговорів з Путіним, якщо останній все ж вирушить до Стамбулу, Подоляк відповів: "Я  думаю, що будуть внесені знову ж таки зміни в рішення РНБО, якщо будемо виходити на підписання документа". 

"Ви праві, ми (Україна, - ред.) не вважаємо Путіна легітимним президентом, але, фактично він одноосібно контролює Росію. Тому тут юридично буде достатньо просто внести зміни в рішення РНБО, будуть прийняті відповідні необхідні юридичні регламентні норми", - пояснив Подоляк. 

Заборона на переговори з Путіним 

Варто пояснити, що у жовтні 2022-го Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про те, що переговори з російським диктатором Володимиром Путіним є "неможливими".

Ще в січні 2025 року голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга наголошував, що Україна не відмовлялася від свого рішення заборонити прямі переговори з диктатором.

Можливі переговори у Стамбулі

У ніч на 11 травня Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню та виступив з ініціативою поновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зранку цього ж дня Зеленський погодився на діалог з Росією, однак наголосив, що основною умовою має бути підтвердження дотримання режиму припинення вогню, запланованого з 12 травня. Ініціатива щодо режиму раніше отримала підтримку з боку України, Сполучених Штатів Америки (США) та "коаліції рішучих".

Згодом Туреччина офіційно оголосила про свою готовність виступити посередником у переговорах між Україною та Росією.

Спеціальний представник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог, своєю чергою, підкреслив, що перемовини можуть розпочатися лише за умови встановлення режиму тиші.

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