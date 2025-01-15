Заборона на прямі переговори з Путіним для України лишається чинною, - Сибіга

Україна не відмовлялася від принципу не вести перемовини особисто з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Європейській правді".

Журналіст запитав у Сибіги, яка наразі позиція Києва щодо прямих переговорів з Путіним, зокрема про те, що може постати питання у контексті намірів президента США Дональда Трампа "швидко закінчити війну", та чи залишається чинним рішення РНБО про заборону прямих переговорів з Путіним.

"Так, це рішення і зараз діє. Станом на сьогодні це рішення РНБО чинне", - відповів Сибіга.

Міністр також заявив, що Україна вважає вступ у НАТО єдиною найдієвішою гарантією безпеки для себе.

"Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО, вибачте за цинізм, також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки", - зазначив він.

Заборона щодо прямих перемовин з Путіним

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

констатувати неможливість проведення переговорів з Володимиром Путіним.

схвалити текст Спільного звернення президента України, голови Верховної ради України та прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору;

Кабміну доручили підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України. Щоб довести оборонний потенціал України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії РФ;

в умовах ескалації з боку РФ уряд має забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги;

Верховній Раді рекомендовано прискорити ухвалення законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

Питання щодо переговорів між Україною та РФ

Україна та Росія наразі не ведуть мирних переговорів, але після перемоги Дональда Трампа на виборах у США з’явилися заяви про можливість їх відновлення у 2025 році.

Президент Зеленський наголосив, що спершу хоче отримати від Трампа гарантії. Водночас Лавров уже відхилив "мирні пропозиції" команди Трампа, хоча офіційних ініціатив із США ще не було.