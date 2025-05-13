Украина может снять запрет на переговоры с Путиным: в ОП назвали условие

Украина может внести изменения в запрет на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний согласится на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента (ОП) Михаила Подоляка в эфире The Breakfast Show.
Отвечая на вопрос о том, отменит ли Киев на запрет переговоров с Путиным, если последний все же отправится в Стамбул, Подоляк ответил: "Я думаю, что будут внесены опять же изменения в решение СНБО, если будем выходить на подписание документа".
"Вы правы, мы (Украина, - ред.) не считаем Путина легитимным президентом, но, фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы", - пояснил Подоляк.
Стоит пояснить, что в октябре 2022-го Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о том, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным являются "невозможными".
Еще в январе 2025 года глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига отмечал, что Украина не отказывалась от своего решения запретить прямые переговоры с диктатором.
В ночь на 11 мая Путин отклонил предложение о прекращении огня и выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.
Утром этого же дня Зеленский согласился на диалог с Россией, однако подчеркнул, что основным условием должно быть подтверждение соблюдения режима прекращения огня, запланированного с 12 мая. Инициатива по режиму ранее получила поддержку со стороны Украины, Соединенных Штатов Америки (США) и "коалиции решительных".
Впоследствии Турция официально объявила о своей готовности выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией.
Специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры могут начаться только при условии установления режима тишины.
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