Украина может снять запрет на переговоры с Путиным: в ОП назвали условие

Отвечая на вопрос о том, отменит ли Киев на запрет переговоров с Путиным, если последний все же отправится в Стамбул, Подоляк ответил: "Я думаю, что будут внесены опять же изменения в решение СНБО, если будем выходить на подписание документа".

"Вы правы, мы (Украина, - ред.) не считаем Путина легитимным президентом, но, фактически он единолично контролирует Россию. Поэтому здесь юридически будет достаточно просто внести изменения в решение СНБО, будут приняты соответствующие необходимые юридические регламентные нормы", - пояснил Подоляк.

Запрет на переговоры с Путиным

Стоит пояснить, что в октябре 2022-го Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о том, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным являются "невозможными".

Еще в январе 2025 года глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига отмечал, что Украина не отказывалась от своего решения запретить прямые переговоры с диктатором.