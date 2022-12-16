Україна не може збивати розвідувальні літаки РФ. Ігнат розповів, які засоби для цього потрібні
Україна не має засобів ураження, які можуть вражати повітряні цілі, як російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що до літака А-50 важко дістатися, адже він летить далеко.
"Їх можна було б збивати, якби у нас були літаки або ж ЗРК, які б принаймні відганяли їх подалі від наших кордонів, зокрема той самий Patriot, який ми дуже хочемо отримати", - сказав Ігнат.
Нагадаємо, під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні у Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У.
Радіолокаційна станція літака здатна виявити повітряні цілі на дальності:
- бомбардувальники: до 650 км
- винищувачі: 300 км
- крилаті ракети: 215 км
Окрім того, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що сьогоднішньою атакою РФ намагалася виснажити українську ППО.
16 грудня росіяни випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.
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