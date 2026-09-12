На АЗС України з'являться системи сповіщення про ворожі дрони, - Корецький
Російські війська суттєво посилили удари по українських автозаправних комплексах. Через це в Україні готують нові заходи безпеки, зокрема систему автоматичного сповіщення про наближення ворожих безпілотників.
Про це заявив премʼєр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Нові заходи безпеки та сповіщення про дрони
Останніми днями під ударами опинилися АЗК у Києві та на міжнародних трасах.
Щоб захистити персонал і відвідувачів та зберегти стабільну роботу заправок, уряд провів термінову нараду з операторами ринку, залучивши Міненерго, Мінекономіки, Мінфін, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС.
Учасники обговорили посилення захисних споруд для елементів наземної інфраструктури та облаштування укриттів. Головною технологічною новинкою стане спеціальне програмне рішення:
- Воно дозволить автоматично відстежувати напрямок руху безпілотників.
- Система оперативно попереджатиме АЗК про наближення ворожої загрози.
- Після тестування на автозаправках до системи почнуть підключати й інші сфери бізнесу.
"Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес", - наголосив Корецький.
Ситуація з цінами на пальне та спрощення логістики
Під час зустрічі сторони також проаналізували баланс нафтопродуктів та ціни. Через події на Близькому Сході та збої в постачанні світові котирування нафти знову зростають, що провокує відповідну реакцію й в Україні.
"Намітили чіткий план дій і по залізничному сполученню, і по спрощенню митних процедур для бензовозів, як це було у 2022 році. Реагуємо на запити бізнесу - відповідь має бути швидкою і дієвою", - підкреслив очільник уряду.
Координація дій із представниками ринку під час кризи відбуватиметься на регулярній основі.
Атаки РФ на АЗС у Києві
Нагадаємо, що 11 вересня російські окупанти завдали ударів по двох автозаправних комплексах "Укрнафти" у столиці.
По одній із заправок ворог здійснив подвійний удар, що призвело до значних руйнувань будівель та критичного пошкодження обладнання.
Після чергової серії ворожих обстрілів компанія звернулася до клієнтів та запровадила суворіші правила безпеки.
Наразі АЗС "Укрнафта" повністю припиняють роботу під час повітряної тривоги, а відвідувачів закликають негайно залишати територію заправок і проходити в укриття.