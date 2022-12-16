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У Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак, - "Гаюн"

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П'ятниця 16 грудня 2022 10:17
У Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак, - "Гаюн" Фото: у Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

"Мачулищи. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966", - пише "Гаюн".

Буквально за ДРЛО з аеродрому Барановичі злетів винищувач.

Оновлено 10:21.

Повідомляється про злет штурмовика Су-25 з Ліда.

"Припускаємо, що літаки в Ліді піднімають через зліт ДРЛО А-50 і ракетний обстріл України з самого ранку. Ряд телеграм-каналів також вже пишуть про зльоти в РБ МіГ-31К ВКС РФ, але вони ще не злетіли. Слідкуємо", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 10:25.

З Мачулищ злетів Міг-31К ВКС Росії. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка здатна обходити українські системи ППО.

Оновлено 10:32.

Зафіксовано зліт ще одного винищувача з аеродрому у Барановичах.

Зазначимо, що призначення літака А-50У "Сергій Атаянц" полягає у виявленні та супроводі повітряних та надводних цілей, а також оповіщенні ВС про повітряну та надводну ситуацію. А-50 може також служити командним пунктом і застосовуватись для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Радіолокаційна станція літака здатна виявити повітряні цілі на дальності:

  • бомбардувальники: до 650 км
  • винищувачі: 300 км
  • крилаті ракети: 215 км

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 прилетів до Білорусі.

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