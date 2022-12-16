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Украина не может сбивать разведывательные самолеты РФ. Игнат рассказал, какие средства для этого нужны

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Пятница 16 декабря 2022 17:34
Украина не может сбивать разведывательные самолеты РФ. Игнат рассказал, какие средства для этого нужны Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

У Украины нет средств поражения, которые могут поражать воздушные цели, как российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что до самолета А-50 тяжело добраться, ведь он летит далеко.

"Их можно было бы сбивать, если бы у нас были самолеты или ЗРК, которые бы по крайней мере отгоняли их подальше от наших границ, в частности тот же Patriot, который мы очень хотим получить", - сказал Игнат.

Напомним, во время сегодняшней массированной атаки по Украине в Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет А-50У.

Радиолокационная станция самолета способна обнаружить воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Кроме того, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что сегодняшней атакой РФ пыталась истощить украинскую ПВО.

16 декабря россияне выпустили 76 ракет по Украине, 60 из которых сбили силы ПВО.

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