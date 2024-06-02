Україна може збивати літаки над РФ німецькими Patriot, - генерал

Україна, теоретично, може збивати військову авіацію у повітряному просторі Росії німецькими системами Patriot. Це передбачає дозвіл Берліна на застосування німецької зброї для ударів по російській території.

Про це сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби", - сказав німецький генерал.

Проте, за його словами, таке використання систем протиповітряної оборони Patriot - виключна відповідальність українських військових.

"Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху в цьому", - наголосив Фройдінг.

Як відомо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.