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Украина может сбивать самолеты над РФ немецкими Patriot, - генерал

Берлин, Воскресенье 02 июня 2024 22:42
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Украина может сбивать самолеты над РФ немецкими Patriot, - генерал Фото: разрешение Германии на удары по РФ распространяется на Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина теоретически может сбивать военную авиацию в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot. Это подразумевает разрешение Берлина на применение немецкого оружия для ударов по российской территории.

Об этом сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они отлично подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять управляемые авиабомбы", - сказал немецкий генерал.

Однако, по его словам, такое использование систем противовоздушной обороны Patriot - исключительная ответственность украинских военных.

"Они могут разворачивать их в рамках международного права. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и добьются успеха в этом", - подчеркнул Фрейдинг.

Как известно, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.

Разрешение Украине бить по РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ западные страны, передавшие Украине свое оружие, ограничивали украинских военных в праве применять это оружие для ударов по военным целям на российской территории. Однако после нового наступления РФ в Харьковской области на Западе пересмотрели свою политику по этому вопросу.

Так, США и Германия разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ их оружием, но в пределах приграничных районов Харьковской области. Позже в Вашингтоне уточнили, что разрешение также распространяется и на Сумскую область.

А во Франции фактически дали "зеленый свет" на украинские удары по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Кто еще не против ударов Украины по РФ западным оружием, - читайте по ссылке.

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