"Україна може впливати на озброєння РФ": Гілі оцінив операцію "Павутина"

"Я справді дуже радий за цю акцію. Ми зрозуміли, що Україна може впливати на російське озброєння. Тож ми підтримуємо Україну і будемо як держава підтримувати далі, як можемо", - сказав Гілі.

Він зазначив, що всі розуміють, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, а не на полі бою.

"Путін говорить про мир, але не готовий до перемовин. Тож треба більше тиску, щоб Москва перейшла до перемовин. Україна показала бажання до перемовин, США готові вести ці перемовини, а ми готові допомогти, щоб цей процес мав місце", - додав глава Міноборони Британії.