"Украина может влиять на вооружение РФ": Хили оценил операцию "Паутина"

"Я действительно очень рад за эту акцию. Мы поняли, что Украина может влиять на российское вооружение. Поэтому мы поддерживаем Украину и будем как государство поддерживать дальше, как можем", - сказал Хили.

Он отметил, что все понимают, что война в Украине закончится за столом переговоров, а не на поле боя.

"Путин говорит о мире, но не готов к переговорам. Поэтому надо больше давления, чтобы Москва перешла к переговорам. Украина показала желание к переговорам, США готовы вести эти переговоры, а мы готовы помочь, чтобы этот процесс имел место", - добавил глава Минобороны Британии.