"Украина может влиять на вооружение РФ": Хили оценил операцию "Паутина"

Операция "Паутина", которую СБУ провела 1 июня, показала, что Украина может влиять на российское вооружение.
Как сообщает, РБК-Украина, об этом министр обороны Британии Джон Хили заявил во время брифинга после заседания "Рамштайн".
"Я действительно очень рад за эту акцию. Мы поняли, что Украина может влиять на российское вооружение. Поэтому мы поддерживаем Украину и будем как государство поддерживать дальше, как можем", - сказал Хили.
Он отметил, что все понимают, что война в Украине закончится за столом переговоров, а не на поле боя.
"Путин говорит о мире, но не готов к переговорам. Поэтому надо больше давления, чтобы Москва перешла к переговорам. Украина показала желание к переговорам, США готовы вести эти переговоры, а мы готовы помочь, чтобы этот процесс имел место", - добавил глава Минобороны Британии.
Напомним, 1 июня СБУ провела операцию "Паутина", которую планировали более полутора лет.
Во время операции дроны СБУ атаковали сразу несколько российских авиабаз. Беспилотники поразили четыре военные базы: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
В результате ударов дронами был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает 7 млрд долларов.
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