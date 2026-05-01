Україна може вийти на підписання угоди про вступ до ЄС у 2027 році, - Качка

Качка нагадав, що Євросоюз передав українській стороні 145 вимог для відкриття переговорних кластерів наперед.

"Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", - зазначив віцепрем'єр.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах.

Водночас Качка зазначив, що навіть після можливого підписання договору про вступ процес ще не буде завершеним: документ має пройти ратифікацію в парламентах усіх країн ЄС, а також в Україні, що може зайняти кілька років.