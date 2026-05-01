Украина может выйти на подписание соглашения о вступлении в ЕС в 2027 году, - Качка

Украина может за 12-18 месяцев закрыть большинство переговорных разделов по вступлению в ЕС и уже в 2027 году перейти к подписанию договора о членстве.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время часа вопросов к правительству.
Качка напомнил, что Евросоюз передал украинской стороне 145 требований для открытия переговорных кластеров заранее.
"Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики ежедневной работы институтов. Все эти требования являются реалистичными. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", - отметил вице-премьер.
Он уточнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.
В то же время Качка отметил, что даже после возможного подписания договора о вступлении процесс еще не будет завершенным: документ должен пройти ратификацию в парламентах всех стран ЕС, а также в Украине, что может занять несколько лет.
Напомним, ранее президент Украин Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года.
При этом Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.
В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.
Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.
Недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.