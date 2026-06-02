Російський генерал, який хотів взяти Київ за три дні, отримав довічне

Генерал армії РФ Олександр Лапін, який керував наступом на Київ у перші тижні повномасштабної війни, отримав довічне позбавлення волі. Суд визнав його винним у злочинах проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка.

Що вирішив суд

Довічне позбавлення волі отримав генерал-полковник збройних сил РФ Олександр Лапін, колишній командувач Центрального військового округу РФ.

За даними слідства, він очолював російське військове угруповання "Центр" та керував наступом з території Росії і Білорусі на:

Сумську область;

Чернігівську область;

Київську область;

столицю України.

Суд визнав його винним у:

посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України;

плануванні та підготовці агресивної війни;

розв'язуванні та веденні агресивної війни.

Яку роль відігравав Лапін

Прокурори встановили, що у лютому-березні 2022 року Олександр Лапін не лише формально обіймав посаду командувача.

За матеріалами справи, він організовував вторгнення, координував дії підлеглих підрозділів, віддавав накази та забезпечував продовження бойових дій проти України.

Саме під його командуванням російські війська окуповували населені пункти Чернігівської та Сумської областей, а також просувалися у напрямку Києва лівим берегом Дніпра.

Метою наступу було захоплення столиці, державних органів влади та встановлення окупаційного контролю.

Наразі Олександр Лапін перебуває на території РФ, тому вирок ухвалили заочно.