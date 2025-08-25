Президент Польщі ініціював заборону в країні "бандерівського символу"

Президент Польщі Кароль Навроцький у анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівнювання "бандерівського символу" до нацистських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska .

Навроцький анонсував власний законопроект, який передбачатиме продовження процесу надання громадянства з трьох до десяти років.

Він також пропонує включити до законопроекту положення, що прирівнює "бандерівський символ" до символів, що відповідають нібито німецькому націонал-соціалізму у кримінальному кодексі.

"Усі ці рішення відповідають інтересам як польської національної спільноти, так і наших добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах справедливості, на засадах правди та всупереч російській пропаганді", - зазначив президент.