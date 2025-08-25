Президент Польщі ініціював заборону в країні "бандерівського символу"
Президент Польщі Кароль Навроцький у анонсував законодавчу ініціативу, яка передбачає прирівнювання "бандерівського символу" до нацистських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.
Навроцький анонсував власний законопроект, який передбачатиме продовження процесу надання громадянства з трьох до десяти років.
Він також пропонує включити до законопроекту положення, що прирівнює "бандерівський символ" до символів, що відповідають нібито німецькому націонал-соціалізму у кримінальному кодексі.
"Усі ці рішення відповідають інтересам як польської національної спільноти, так і наших добрих відносин з Україною, які мають будуватися на засадах справедливості, на засадах правди та всупереч російській пропаганді", - зазначив президент.
Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців.
Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.
Навроцький запропонував власний "варіант" спеціального закону. Він закликав уряд і парламентські сили протягом двох тижнів напрацювати узгоджений документ.