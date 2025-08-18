Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук

Імпорт газу

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна зможе отримувати більші обсяги газу за новим маршрутом. Це стало можливим після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру транспортування газу через Трансбалканський коридор.

У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.

Йдеться про невеликі обсяги газу, але, як зазначають у Нафтогазі, це є стратегічним кроком для подальшого розширення співпраці.

Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

За словами експертів, азербайджанський газ, який імпортується цим коридором, істотно не вплине на підготовку України до зими, але може посилити енергобезпеку країни в перспективі.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.