UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук

Фото: Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ірина Глухова

Пілотний проєкт із поставок газу з Азербайджану до України по трансбалканському коридору вже завершено. Наразі триває робота над підготовкою контракту для продовження таких постачань

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

"Ми зараз ведемо переговори. Азербайджан зацікавлений у цьому. Якщо контракт укласти, то продовжимо (постачання ще 2025 року - ред.)", - сказала Грінчук.

Вона також зазначила, що існують військові ризики, оскільки останнім часом росіяни активізували атаки на газову інфраструктуру, яка забезпечує імпортні операції.

Імпорт газу

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна зможе отримувати більші обсяги газу за новим маршрутом. Це стало можливим після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру транспортування газу через Трансбалканський коридор.

У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.

Йдеться про невеликі обсяги газу, але, як зазначають у Нафтогазі, це є стратегічним кроком для подальшого розширення співпраці.

Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.

За словами експертів, азербайджанський газ, який імпортується цим коридором, істотно не вплине на підготовку України до зими, але може посилити енергобезпеку країни в перспективі.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаАзербайджанГаз