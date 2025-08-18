Україна може продовжити імпорт газу з Азербайджану, - Гринчук

Пілотний проєкт із поставок газу з Азербайджану до України по трансбалканському коридору вже завершено. Наразі триває робота над підготовкою контракту для продовження таких постачань
Про це в коментарі РБК-Україна повідомила міністр енергетики України Світлана Гринчук.
"Ми зараз ведемо переговори. Азербайджан зацікавлений у цьому. Якщо контракт укласти, то продовжимо (постачання ще 2025 року - ред.)", - сказала Грінчук.
Вона також зазначила, що існують військові ризики, оскільки останнім часом росіяни активізували атаки на газову інфраструктуру, яка забезпечує імпортні операції.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що Україна зможе отримувати більші обсяги газу за новим маршрутом. Це стало можливим після того, як Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру транспортування газу через Трансбалканський коридор.
У липні НАК "Нафтогаз Україна" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR.
Йдеться про невеликі обсяги газу, але, як зазначають у Нафтогазі, це є стратегічним кроком для подальшого розширення співпраці.
Тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія - Румунія - український кордон.
За словами експертів, азербайджанський газ, який імпортується цим коридором, істотно не вплине на підготовку України до зими, але може посилити енергобезпеку країни в перспективі.
Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.