Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина может продолжить импорт газа из Азербайджана, - Гринчук

Фото: Украина может продлить импорт газа из Азербайджана (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Ірина Глухова

Пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана в Украину по трансбалканскому коридору уже завершен. Сейчас идет работа над подготовкой контракта для продолжения таких поставок

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Мы сейчас ведем переговоры. Азербайджан заинтересован в этом. Если контракт заключить, то продолжим (поставки еще в 2025 году - ред.)", - сказала Гринчук.

Она также отметила, что существуют военные риски, поскольку в последнее время россияне активизировали атаки на газовую инфраструктуру, которая обеспечивает импортные операции.

 

Импорт газа

Напомним, в мае стало известно, что Украина сможет получать большие объемы газа по новому маршруту. Это стало возможным после того, как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру транспортировки газа через Трансбалканский коридор.

В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.

Речь идет о небольших объемах газа, но, как отмечают в Нафтогазе, это является стратегическим шагом для дальнейшего расширения сотрудничества.

Тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

По словам экспертов, азербайджанский газ, который импортируется по этому коридору, существенно не повлияет на подготовку Украины к зиме, но может усилить энергобезопасность страны в перспективе.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

