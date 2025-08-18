Украина может продолжить импорт газа из Азербайджана, - Гринчук

Импорт газа

Напомним, в мае стало известно, что Украина сможет получать большие объемы газа по новому маршруту. Это стало возможным после того, как Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру транспортировки газа через Трансбалканский коридор.

В июле НАК "Нафтогаз Украины" заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.

Речь идет о небольших объемах газа, но, как отмечают в Нафтогазе, это является стратегическим шагом для дальнейшего расширения сотрудничества.

Тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

По словам экспертов, азербайджанский газ, который импортируется по этому коридору, существенно не повлияет на подготовку Украины к зиме, но может усилить энергобезопасность страны в перспективе.

