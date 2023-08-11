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Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем, - джерело

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П'ятниця 11 серпня 2023 20:09
Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем, - джерело Фото: Україна може призупинити безвіз з Ізраїлем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем.

Про це з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомляє РБК-Україна.

"Уряд зараз розглядає призупинення безвізу", - сказав співрозмовник видання.

Зазначимо, у вересні юдеї святкують свято Рош га-Шана (юдейський Новий рік). У цей період тисячі хасидів-паломників з'їжджаються в Україну, щоб відвідати Умань, де знаходиться могила цадика Нахмана.

Відносини України з Ізраїлем

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Ізраїль допомагав Україні у гуманітарних питаннях, але відмовляється надавати зброю та оборонне озброєння, зокрема системи ППО.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Ізраїлі змінилося вже три прем'єр-міністри, але жоден з них не приїздив в Київ. Як заявляв у липні президент Володимир Зеленський, він вже декілька разів запрошував чинного ізраїльського прем'єра Нетаньяху в Україну.

Більше про позицію Ізраїлю щодо війни в Україні ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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