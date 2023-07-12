Прем'єри різні, а результат однаковий. Зеленський про допомогу Ізраїля Україні

Про це він заявив під час брифінгу за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, повідомляє РБК-Україна .

"Я пана Нетаньяху запросив. По-друге, я запрошував і двох інших прем'єрів, які були до пана Нетаньяху. Поки прем'єри різні, а результат однаковий", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що аналогічно відбувається і з системами ППО, які Ізраїль може надати Україні для захисту від російських ракетних ударів.

"Що стосується систем ППО, які ми просили у наших партнерів з Ізраїлю. Просили ми з початку війни, але приблизно так само, як з прем'єрами, місяці пройшли - результату немає", - сказав президент.

Позиція Ізраїлю щодо війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Проте останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилась. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали в МЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.