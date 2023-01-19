Україна може отримати сотні танків. Литва анонсувала гарні новини з "Рамштайну"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що завтра під час "Рамштайну" стане відомо, хто з країн відправить танки для України. Він також зауважив, що мова йде про сотні одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав Анушаускас.

Він розповів, що на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну.

За словами прем'єр-міністра, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, досягне сотень.