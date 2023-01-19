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Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"

Фото: Україна може отримати сотні танків Leopard (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что завтра во время "Рамштайна" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины. Он также отметил, что речь идет о сотнях единиц бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", – сказал Анушаускас.

Он рассказал, что на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявит об отправке танков Leopard 2 в Украину.

По словам премьер-министра, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, достигнет сотен.

Напомним, премьер-министр Нидерландов уверен, что Европа и США смогут договориться о предоставлении танков для Украины.

Кроме того, Польша уже готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 единиц боеприпасов, однако лишь в рамках широкой коалиции.

Более подробно о возможных поставках немецких тяжелых машин Украине можете узнать в материале РБК-Украина.

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