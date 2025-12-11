ua en ru
Україна може отримати найменшу військову допомогу з початку війни, - Кільський інститут

Німеччина, Четвер 11 грудня 2025 18:00
Україна може отримати найменшу військову допомогу з початку війни, - Кільський інститут Фото: Україна може отримати найменшу військову допомогу з початку війни (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Європейські держави у 2025 році істотно зменшили темпи військових асигнувань України - виділено лише 4,2 млрд євро, що є найнижчим показником за три роки війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Кільського інституту світової економіки.

Згідно з даними проекту " Відстеження підтримки України", після рекордно активної першої половини 2025 року обсяги нових зобов'язань швидко впали літом та продовжили зменшуватися восени.

За період 2022-2024 років донорі в середньому виділяли близько 41,6 млрд євро щорічно. Натомість у 2025-го сума склала лише 32,5 млрд.

Щоб вийти на рівні попередніх років, Європі та іншим партнерам довелося б виділяти ще 9,1 млрд євро до кінця року, що вдвічі перевищує темпи останніх місяців.

"Європа не змогла зберегти імпульс початку року та не компенсує втрату американської допомоги", - пояснює керівник проекту професор Крістоф Требеш.

За його словами, якщо тенденція збережеться, 2025-й стане роком із найнижчим рівнем нових асигнувань від початку повномасштабної війни.

Розриви між донорами посилюються

Незважаючи на загальне падіння, окремі країни наростили підтримку. Німеччина майже втричі збільшила щомісячні військові асигнування, а Франція та Великобританія - більш ніж удвічі.

Втім, у перерахунку на ВВП вони все одно залишаються нижчими за Данію, Фінляндію, Норвегію та Швецію, які стабільно входять до групи найщедріших донорів.

При цьому Італія та Іспанія стали слабкими ланками:

  • Італія зменшила і так низькі рівні допомоги на 15%,

  • Іспанія у 2025 році не надала жодної нової військової підтримки.

"Зниження активності Іспанії та Італії є серйозним кроком назад, який робить європейську допомогу менш збалансованою", - зазначає керівник проекту Таро Нішікава.

Система "Відстеження підтримки України"

Проект фіксує військову, фінансову та гуманітарну допомогу від 41 держави з 24 січня 2022 року. До неї входять країни ЄС, Великої сімки, Південна Корея, Австралія, Туреччина та інші ключові партнери.

База враховує офіційні урядові обіцянки, дані Єврокомісії та ЄІБ, а також оцінює вартість допомоги у натуральній формі за ринковими цінами.

Приватні пожертви чи внески міжнародних організацій не включені, як і підтримка державам, що приймають українських біженців.

Проект регулярно оновлюється та уточнюється, адже саме він дає одне з найбільш точних уявлень про динаміку реальної зовнішньої підтримки України - і водночас показує, наскільки критичним залишається збереження стабільних темпів допомоги.

Нагадаємо, що Єврокомісія готує новий план фінансування України. Розглядається варіант із спільним боргом та двосторонніми грантами для покриття дефіциту фінансування в Україні.

Також ми писали, що Європейські країни все частіше передають Україні озброєння прямо з підприємств-виробників, а не зі своїх армійських запасів. За кількістю нової техніки для України Європа вже обігнала США.

