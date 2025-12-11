ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны, - Кильский институт

Германия, Четверг 11 декабря 2025 18:00
UA EN RU
Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны, - Кильский институт Фото: Украина может получить наименьшую военную помощь с начала войны (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Европейские государства в 2025 году существенно уменьшили темпы военных ассигнований Украины - выделено лишь 4,2 млрд евро, что является самым низким показателем за три года войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кильского института мировой экономики.

Согласно данным проекта " Отслеживание поддержки Украины", после рекордно активной первой половины 2025 года объемы новых обязательств быстро упали летом и продолжили уменьшаться осенью.

За период 2022-2024 годов доноры в среднем выделяли около 41,6 млрд евро ежегодно. Зато в 2025-м сумма составила лишь 32,5 млрд.

Чтобы выйти на уровни предыдущих лет, Европе и другим партнерам пришлось бы выделять еще 9,1 млрд евро до конца года, что вдвое превышает темпы последних месяцев.

"Европа не смогла сохранить импульс начала года и не компенсирует потерю американской помощи", - объясняет руководитель проекта профессор Кристоф Требеш.

По его словам, если тенденция сохранится, 2025-й станет годом с самым низким уровнем новых ассигнований с начала полномасштабной войны.

Разрывы между донорами усиливаются

Несмотря на общее падение, отдельные страны нарастили поддержку. Германия почти втрое увеличила ежемесячные военные ассигнования, а Франция и Великобритания - более чем вдвое.

Впрочем, в пересчете на ВВП они все равно остаются ниже Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, которые стабильно входят в группу самых щедрых доноров.

При этом Италия и Испания стали слабыми звеньями:

  • Италия уменьшила и так низкие уровни помощи на 15%,

  • Испания в 2025 году не предоставила никакой новой военной поддержки.

"Снижение активности Испании и Италии является серьезным шагом назад, который делает европейскую помощь менее сбалансированной", - отмечает руководитель проекта Таро Нишикава.

Система "Отслеживание поддержки Украины"

Проект фиксирует военную, финансовую и гуманитарную помощь от 41 государства с 24 января 2022 года. В нее входят страны ЕС, Большой семерки, Южная Корея, Австралия, Турция и другие ключевые партнеры.

База учитывает официальные правительственные обещания, данные Еврокомиссии и ЕИБ, а также оценивает стоимость помощи в натуральной форме по рыночным ценам.

Частные пожертвования или взносы международных организаций не включены, как и поддержка государствам, принимающим украинских беженцев.

Проект регулярно обновляется и уточняется, ведь именно он дает одно из наиболее точных представлений о динамике реальной внешней поддержки Украины - и одновременно показывает, насколько критичным остается сохранение стабильных темпов помощи.

Напомним, что Еврокомиссия готовит новый план финансирования Украины. Рассматривается вариант с общим долгом и двусторонними грантами для покрытия дефицита финансирования в Украине.

Также мы писали, что Европейские страны все чаще передают Украине вооружение прямо с предприятий-производителей, а не из своих армейских запасов. По количеству новой техники для Украины Европа уже обогнала США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Поддержка Украины Помощь армии
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений