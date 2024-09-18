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Україна може отримати модернізовану версію винищувачів Mirage-2000

Фото: винищувач Mirage (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5. Раніше ці літаки було обіцяно передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SudOuest.

"‎Частину Mirage 2000-5, яку Франція має намір доставити в Україну, "трансформують" у Казо (французька авіабаза - ред.). Це зроблять для того, щоб надати їм можливості стрільби по наземних цілях", - сказано у повідомленні. 

Однак конкретні аспекти модернізації французи на оголошують, але ймовірно мова про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже були поставлені Україні. 

Така модернізація свідчить про те, що Mirage-2000-5 відійде від його традиційної ролі перехоплювача. Адже при їх створенні не було передбачено можливості застосування боєприпасів повітря-земля.

Mirage 2000 від Франції для України

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000 у рамках оборонної допомоги. Однак він не розкрив деталей ініціативи.

Згодом у Повітряних силах України відреагували на слова Макрона, та зазначили, що літаки Mirage 2000 зможуть ефективно виконувати бойові завдання.

Детальніше про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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