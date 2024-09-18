Україна може отримати модернізовану версію винищувачів Mirage-2000

"‎Частину Mirage 2000-5, яку Франція має намір доставити в Україну, "трансформують" у Казо (французька авіабаза - ред.). Це зроблять для того, щоб надати їм можливості стрільби по наземних цілях", - сказано у повідомленні.

Однак конкретні аспекти модернізації французи на оголошують, але ймовірно мова про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже були поставлені Україні.

Така модернізація свідчить про те, що Mirage-2000-5 відійде від його традиційної ролі перехоплювача. Адже при їх створенні не було передбачено можливості застосування боєприпасів повітря-земля.