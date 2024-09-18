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Украина может получить модернизированную версию истребителей Mirage-2000

Фото: истребитель Mirage (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты обещали передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SudOuest.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям", - говорится в сообщении.

Однако конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но вероятно речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), ранее уже поставленным Украине.

Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.

Mirage 2000 от Франции для Украины

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 в рамках оборонной помощи. Однако он не раскрыл детали инициативы.

Впоследствии в Воздушных силах Украины отреагировали на слова Макрона и отметили, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задачи.

Детальнее о том, как Mirage 2000 могут усилить Украину, - в материале РБК-Украина.

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