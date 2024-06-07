"Ефективний літак". У Повітряних силах висловилися про передачу Україні Mirage 2000

Французькі багатоцільові літаки Mirage 2000, які отримає Україна, є ефективними, але зараз у пріоритеті постачання американських F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Повітряні сили поки не можуть коментувати заяву президента Франції Еммануеля Макрона про передачу українським захисникам Mirage 2000.

"Ми використовуємо сили та засоби, які у нас є. Однак зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16, це наш основний літак, який незабаром прибуде до України та зможе ефективно виконувати бойові завдання", - наголосив спікер Повітряних сил.

Євлаш додав, що в Україні не виключають постачання і інших винищувачів у майбутньому.

"Як і всі сучасні літаки, Mirage 2000 може виконувати ефективно поставлені бойові завдання. Це можуть бути повітряні і наземні удари. Літак досить сучасний, проте F-16 залишається пріоритетом", - уточнив він.