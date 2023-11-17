Україна може отримати майже 10 млрд гривень допомоги від партнерів, - Шмигаль

Сьогодні, 17 листопада, Кабмін ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від наших партнерів на майже 10 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"190 млн доларів надасть Норвегія. 70 млн доларів - Швейцарія. Це грант, що буде надано через фонди, які адмініструє група Світового банку", - повідомив Шмигаль.

Крім того, Шмигаль повідомив, що Україна має рішення, яке дозволить отримати позику від Світового банку на суму майже 1,1 млрд доларів.

"Дуже важлива зараз підтримка, яку Уряд направить на соціальні виплати, освіту, медицину та інші пріоритетні потреби", - повідомив прем'єр.

Допомога від українських партнерів дозволяє Україні вистояти та спрямовувати всі власні внутрішні ресурси на оборону та безпеку нашої країни.

"Також сьогодні затвердимо два рішення, які дозволять отримати від Європейського інвестиційного банку майже 162 млн євро. Це кошти в межах дійсних програм із відновлення України", - додав глава уряду.

За його словами, мова йде про реконструкцію та будівництво шкіл, лікарень, дитячих садочків, адмінбудівель, ЦНАПів, очисних споруд та інших об’єктів.

"Загалом завдяки цим коштам від ЄІБ зможемо цього року завершити роботу на 28 проектах та розпочати реалізацію 186 нових проектів для покращення якості життя українських громад", - додав він.

Банку розвитку Ради Європи

Нагадаємо, у червні Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ).

Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.

Банку розвитку Ради Європи зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.

Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.

Раніше повідомлялося, що уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал для допомоги Україні.