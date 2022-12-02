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Банк Ради Європи збільшить капітал для допомоги Україні

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Париж, П'ятниця 02 грудня 2022 15:39
Банк Ради Європи збільшить капітал для допомоги Україні Фото: банк Ради Європи збільшить капітал для допомоги Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал, оскільки він нарощує кредитування, щоб допомогти членам упоратися з кризою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кредитор зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.

Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.

Приділяючи особливу увагу допомозі своїм 42 державам-членам у боротьбі з потоками мігрантів, цього року банк уже надав кредити на суму 1,3 млрд євро, щоб допомогти сусіднім з Україною країнам впоратися з напливом біженців через війну.

"Це майже третина нашого обсягу кредитування на 2022 рік, що свідчить про можливість банку швидко реагувати на надзвичайні ситуації", - сказав в інтерв'ю керуючий банку Карло Монтічеллі.

Збільшення капіталу було необхідним для підтримки кредитування його основної діяльності у найближчі роки та в очікуванні нових проектів в Україні після завершення процедури її вступу.

Тому уряди акціонерів погодилися збільшити капітальну базу банку на 4,25 млрд євро, включаючи 1,2 млрд євро нового сплаченого капіталу.

Члени-засновники Франція, Німеччина та Італія є найбільшими акціонерами банку, яких припадає на частку 51% акцій.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) суттєво погіршив прогноз щодо кількості українських біженців за кордоном . НБУ прогнозує, що до кінця 2022 року за кордоном перебуватиме 8 млн біженців з України. Наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, все ще залишатиметься близько 5 млн осіб.

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