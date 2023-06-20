Україна стала членом Банку розвитку Ради Європи
Україна завершила процес вступу та стала 43-ю країною-членом Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ). Заявка була подана минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Приєднання до Банку розвитку Ради Європи - це ще один крок на шляху подальшої повноцінної інтеграції України в ЄС", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко, зазначивши, що членство відіграватиме важливу роль у процесі відновлення України.
Співпраця Банку з Україною є однією з цілей Стратегічного плану діяльності БРРЄ на 2023-2027 роки. Ключові напрями співробітництва фокусуватимуться на забезпеченні першочергових потреб України у сфері охорони здоров’я та проведенні державної житлової політики, у тому числі забезпеченні житлом громадян України.
"Вступ України до Банку розвитку Ради Європи є свідченням довіри України до Банку та його спроможності підтримати країну у відновленні, реконструкції та довгостроковому соціальному розвитку", - зазначив керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.
Набуття Україною членства в БРРЄ відбулося менш ніж через рік після того, як країна офіційно подала заявку на членство в червні 2022 року.
Банку розвитку Ради Європи зі штаб-квартирою в Парижі було засновано у 1956 році для фінансування переселення біженців та переміщених осіб після Другої світової війни.
Маючи активи у розмірі 30 млрд євро, він позичає урядам членів для фінансування соціальних інвестицій, таких як школи, лікарні та державне житло.
Раніше повідомлялося, уряди акціонерів Банку розвитку Ради Європи погодилися збільшити його капітал для допомоги Україні.