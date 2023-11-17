Украина может получить почти 10 млрд гривен помощи от партнеров, - Шмыгаль

Сегодня, 17 ноября, Кабмин принял решение, которое позволит привлечь грант от наших партнеров почти на 10 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"190 млн долларов предоставит Норвегия. 70 млн долларов – Швейцария. Это грант, который будет предоставлен через фонды, которые администрирует группа Всемирного банка", – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что Украина имеет решение, которое позволит получить ссуду от Всемирного банка на сумму почти 1,1 млрд долларов.

"Очень важна сейчас поддержка, которую правительство направит на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные потребности", - сообщил премьер.

Помощь украинских партнеров позволяет Украине выстоять и направлять все собственные внутренние ресурсы на оборону и безопасность нашей страны.

"Также сегодня утвердим два решения, которые позволят получить от Европейского инвестиционного банка почти 162 млн. евро. Это средства в рамках действительных программ по восстановлению Украины", - добавил глава правительства.

По его словам, речь идет о реконструкции и строительстве школ, больниц, детских садов, админпостроек, ЦНАПов, очистных сооружений и других объектов.

"В целом, благодаря этим средствам от ЕИБ сможем в этом году завершить работу на 28 проектах и начать реализацию 186 новых проектов для улучшения качества жизни украинских общин", - добавил он.

Банка развития Совета Европы

Напомним, в июне Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРРЭ).

Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЭ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.

Банк развития Совета Европы со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

Имея активы в размере 30 млрд евро, он занимает правительствам членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.