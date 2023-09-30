Україна може отримати більше САУ Caesar: Франція втричі збільшила виробництво

На Форумі оборонних індустрій сказав генеральний директор Nexter Group віцепрезидент французької асоціації оборонної промисловості Ніколя Шамуссі заявив, що Україна може отримати більше САУ Caesar.

"Ми поставили Україні різні системи озброєнь, запчастини та навчили українських воїнів обслуговуванню та ремонту наших систем. Зараз ми продовжуємо відправляти запчастини. Тож цей форум, полягає в тому, щоб зрозуміти що робити далі з точки зору місцевого виробництва", - сказав він.

Шамуссі також зазначив, що підписав угоду з Управлінням оборонних закупівель України. У рамках договору усі французькі та українські компанії можуть підписувати індивідуальні угоди.

Він також зазначив, що Україна може отримати більше САУ Caesar.

"Caesar дуже потужна і пристосована до використання вашими військовими. Тому я припускаю, що буде більше поставок Caesar. Ми запровадили кардинальні зміни у промисловому процесі для збільшення можливостей виробництва. З початку війни ми утричі збільшили виробництво САУ Caesar, та удвічі збільшили виробництво боєприпасів. Адже наша спільна єдина мета – допомогти Україні", - сказав Шамуссі.

Форум оборонних індустрій

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) пройшов у Києві 29 вересня. Він обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн.

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Під час форуму президент України Володимир Зеленський оголосив про створення альянсу оборонних індустрій та спецфонду в оборонній сфері. Його наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

За даними МЗС, до альянсу вже приєдналися 38 оборонних компаній з 19 країн.

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